Un abri pour terroristes détruit à Skikda

Un abri pour terroristes, contenant une mine de fabrication artisanale, des effets de couchage, des vêtements et des denrées alimentaires, a été détruit lundi, lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la wilaya de Skikda, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a détruit, le 07 novembre 2016, un abri pour terroristes contenant une mine de fabrication artisanale, des effets de couchage, des vêtements et des denrées alimentaires et ce, lors d'une opération de recherche et de ratissage dans la wilaya de Skikda, dans la 5ème Région militaire (RM)", a précisé la même source.