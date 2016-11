Donald Trump vainqueur de la présidentielle américaine

Le candidat républicain Donald Trump a remporté mercredi la présidentielle américaine face à la démocrate Hillary Clinton, a annoncé la chaîne de télévision CNN. Il devient ainsi 45 e président des Etats-Unis après une course serrée avec Hillary Clinton.

Qui est Donald Trump?

Le 45e président des Etats-Unis est républicain. Il s'agit de l'anticonformiste Donald Trump qui n'a jamais eu de mandat politique, et qui a vaincu la démocrate Hillary Clinton après une longue course à la présidentielle pour succéder à Barack Obama. Né le 14 juin 1946 à New York, le milliardaire a réussi dans les affaires dans le secteur de l'immobilier avant de se lancer dans une émission de télévision. Il est le fils de Fred Trump, un promoteur immobilier de New York, cofondateur de la compagnie Elizabeth Trump & Son.

Donald Trump y a travaillé durant ses études à l’école de commerce de Wharton à l'université de Pennsylvanie. En 1968, il a rejoint la société de son père, qu'il dirige depuis 1971 et qu'il renommera The Trump Organization. Il est également fondateur de la Trump Entertainment Resorts. Il doit sa célebrité à son "empire" et sa notoriété sur des bâtiments prestigieux qui portent généralement son nom.

Impliqué dans le secteur du divertissement télévisuel, il est notamment, de 2004 à 2015, l'animateur de l'émission de téléréalité "The Apprentice", ce qui contribue largement à sa célébrité. Engagé en politique à partir des années 1980, il devient de façon inattendue et au grand dam de la majorité des républicains, le candidat du Parti républicain à l'issue des primaires de 2016.

Marquée par de nombreuses polémiques, sa campagne s’est caractérisée par des propositions extrêmes voire radicales visant à réduire l'immigration, un positionnement isolationniste et protectionniste ainsi qu’une opposition affichée à l'establishment et au politiquement correct.