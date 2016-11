Nigeria: 36 personnes tuées par des voleurs de bétail présumés

Trente-six personnes ont été abattues par balles dans l'Etat de Zamfara, dans le nord du Nigeria, par des voleurs de bétail présumés, ont annoncé mardi le gouvernement et des habitants. Les assaillants à bord de motos ont envahi lundi soir une mine d'or à proximité du village de Bindin, tuant trente-six personnes, dont des mineurs et des vendeurs d'or, a-t-on précisé de mêmes sources. Le gouverneur de l'Etat de Zamfara a condamné cette attaque "dans les termes les plus fermes", la qualifiant d'"acte de terrorisme", a indiqué le gouvernement nigerian dans une déclaration.