La Turquie félicite Donald Trump après sa victoire

La Turquie, qui entretient des rapports tendus avec l'administration américaine de Barack Obama, a félicité mercredi le candidat républicain Donald Trump après sa victoire à l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Je félicite M. Trump pour la présidence des Etats-Unis et je lui souhaite le succès, a déclaré le Premier ministre Binali Yildirim dans un discours télévisé. Nous espérons que notre alliance avec les Etats-Unis va se poursuivre et que notre partenariat et nos relations vont se développer, a-t-il ajouté. M. Yildirim a appelé le nouveau président américain à livrer à la Turquie le plus rapidement possible le prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'avoir ourdi le putsch manqué en juillet et qui vit en exil aux Etats-Unis. Le président Recep Tayyip Erdogan a pour sa part souligné sans citer M. Trump nommément, que le peuple américain avait fait son choix. Et avec ce choix une nouvelle ère s'ouvre, a-t-il dit dans une allocution retransmise par la télévision. J'espère que ce choix par le peuple américain se traduira par des mesures dans le bon sens en ce qui concerne les libertés dans le monde et les développements dans la région, a-t-il ajouté.