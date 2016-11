Vladimir Poutine félicite Donald Trump

Le président de la Russie Vladimir Poutine a félicité le nouveau président américain Donald Trump, et espère un dialogue constructif avec les Etats-Unis, rapporte l'agence Sputnik. "Poutine a fait part de son espoir de coopérer pour que les relations russo-américaines, actuellement en crise, s'améliorent, et de travailler ensemble sur les dossiers internationaux, en quête de réponses efficaces aux défis touchant à la sécurité dans le monde", indique un message du Kremlin cité par Sputnik. Le candidat républicain, Donald Trump, a été élu mercredi 45 ème président des Etats-Unis au terme d’une longue campagne électorale qui lÆa propulsé à la plus haute fonction de l’exécutif américain.