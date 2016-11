L’UE félicite Trump et l’invite à un sommet UE-Etats-Unis

L’Union européenne (UE) a félicité mercredi Donald Trump pour son élection à la Maison Blanche, l’invitant à un sommet UE-Etats-Unis quand cela lui "conviendra" pour "tracer le chemin" des relations américano-européennes pour les quatre prochaines années. "Nous profitons de cette occasion pour vous inviter à visiter l'Europe pour un sommet UE-Etats-Unis quant cela vous conviendra. Cet entretien nous permettra de tracer le chemin de nos relations pour les quatre prochaines années", ont écrit les présidents du Conseil de l’UE, Donald Tusk et de la Commission européenne, Jean Claude Juncker dans une lettre commune félicitant Donald Trump pour sa victoire. Les dirigeants européens ont souligné, à l’occasion, qu'"il est plus important que jamais de renforcer les relations transatlantiques", estimant que ce n'est qu'en "coopérant étroitement" que l'UE et les Etats-Unis pourront faire face aux défis auxquels ils seront confrontés.

La Chine souhaite maintenir un développement durable

La Chine a appelé mercredi à des efforts conjoints avec le nouveau président américain, Donald Trump, pour maintenir un développement durable des relations sino-américaines. La Chine espère des "efforts conjoints avec le nouveau gouvernement américain pour maintenir un développement durable, sain et stable des relations sino-américaines" qui va "bénéficier aux peuples des deux pays et du monde", a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lu Kang, cité par l'agence de presse Chine nouvelle.