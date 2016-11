Les subventions publiques à près de 28 milliards de dollars en 2016

Le montant des subventions publiques pour l'année 2016 devrait s'élever à 27,7 milliards de dollars (mds usd) dont plus de la moitié représente des subventions indirectes, selon une étude réalisée par l'expert Abdelmadjid Attar. Par catégories, l'enveloppe allouée aux subventions indirectes devrait atteindre 15,3 mds usd à la fin de l'année en cours (55,23% de l'ensemble des subventions), alors que le secteur de l'habitat aura bénéficié de 4,7 mds usd (16,96%), contre 4,5 mds usd pour les familles et les produits de base (16,24%) et 3,2 mds usd pour le santé (11,55%), indique cette étude présentée lors d'une rencontre organisée mardi par le Forum des chefs d'entreprises (FCE) sur la transition énergétique en Algérie.