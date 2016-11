Cinq morts dans le déraillement d'un tramway à Londres

Cinq personnes sont mortes et plus de 50 ont été blessées dans le déraillement d'un tramway à Croydon mercredi matin, au sud de Londres, a annoncé la police britannique. "Nous pouvons confirmer la mort de cinq personnes des suites de leurs blessures. Plus de cinquante autres ont été hospitalisées", a indiqué la police des transports, ajoutant qu'une personne avait été arrêtée "en lien avec l'incident". Selon les médias britanniques, il s'agit du conducteur du tramway. Le service d'ambulance de Londres avait indiqué un peu plus tôt que plusieurs des personnes hospitalisées étaient dans un état "grave".