Droits d'auteur: le verdict de l'affaire des chaînes privées sous huitaine

Le verdict dans l'affaire des chaînes de télévision privées, poursuivies en justice pour "atteinte" aux droits d'auteurs, sera rendu le 14 du mois en cours, a indiqué mercredi à Alger le Directeur général de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda). L'Onda avait engagé en mai dernier auprès de la Cour d'Alger des poursuites judiciaires contre 13 chaînes de télévision privées émettant en Algérie pour "exploitation illégale" des £uvres artistiques protégées, notamment musicales et cinématographiques. M. , Sami Bencheikh El Hocine qui intervenait lors d'un forum de la Radio algérienne, a rappelé que le recours à la justice faisait suite au "refus" de certaines chaînes privées dont "El Bilad", "Echorouk" et "KBC" de payer les redevances liées à l'utilisation de contenus artistiques protégés.