Noureddine Bedoui en visite de travail en France

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a entamé mercredi une visite de travail en France, à l’invitation de son homologue français, Bernard Cazeneuve. Le ministre est accompagné, au cours de cette visite de deux jours, du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Peu avant midi, M. Bedoui a visité l’Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) qui est à la fois une grande école d’ingénieurs et un laboratoire de recherche sur les problématiques urbaines. Une présentation lui a été fournie, ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne, par les responsables de cette école, fondée en 1959, qui assure des formations dans la résilience urbaine, l’énergie et le climat en ville, les espaces publics et l’aménagement urbain.