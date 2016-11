USA: les Républicains détiennent les leviers du pouvoir

Les Républicains ont accompli mercredi un exploit politique historique en détenant les leviers des deux pouvoirs exécutif et législatif aux Etats-Unis après avoir gagné la Maison Blanche et maintenu le contrôle des deux chambres du Congrès. Le "Grand Old Party" (GOP), qui a frôlé l’éclatement dernièrement, a réussi à garder la majorité dans la chambre des représentants avec 239 membres contre 193 pour le parti démocrate. GOP a maintenu également le contrôle du sénat américain, avec 51 sénateurs contre 47 pour le parti d’Hillary Clinton. Le maintien de la chambre haute du parlement américain mettra fin aux blocages systématiques souvent imposés par le sénat aux propositions de lois émanant de la Maison Blanche.