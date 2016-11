Près de 20kg d’or brut saisis à Constantine

Une quantité de 19,8 kg d’or brut et des sommes d’argent en devise estimées à deux (2) millions d’euros et 15.000 dollars ont été saisies cette semaine à Constantine par la brigade régionale des Douanes de Constantine de lutte contre la contrebande, a-t-on appris, jeudi, auprès de sources sécuritaires. Suite à des informations parvenues aux services des Douanes faisant état d’activité illégale, des investigations ont été entamées et ont permis d’identifier un suspect, a précisé la même source. Une souricière a été mise en place au contournement de Djebel El Ouahch, sur les hauteurs de la ville et a été soldée par l’arrestation d’une personne transportant les quantités saisies a encore détaillé la même source indiquant que la personne appréhendée avait tenté de fuir. Les quantités saisies ont été soigneusement dissimulées dans un véhicule aménagé spécialement pour l’opération, a-t-on ajouté de même source.