Les ingénieurs à l’origine les trois satellites algériens honorés à Oran

Les ingénieurs et chercheurs ayant contribué à la réalisation de trois satellites algériens, lancés le 26 septembre dernier, ont été honorés jeudi lors d'une cérémonie présidée par la ministre de la Poste et des TIC, Houda Imene Feraoun, au Centre de développement des satellites (CDS) d’Oran. A cette occasion, Mme Feraoun a lu un message du Premier ministre, Abdelmalek Sellal dans lequel il a adressé ses sincères félicitations aux ingénieurs et experts de l’Agence spatiale algérienne, ses cadres et responsables pour la réalisation des projets de satellites, saluant leur compétence en matière de technologie spatiale et leur maitrise des différentes applications au service du développement durable et pour renforcer la souveraineté nationale.