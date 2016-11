Le couscous au patrimoine de l'humanité?

L'Algérie proposera au classement comme patrimoine de l'humanité trois repères de l'identité nationale qui sont le couscous, les chants villageois kabyles et le bijou en argent émaillés, a réaffirmé, jeudi à Tizi-Ouzou, le directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et Historique (CNRPAH), le Pr. Slimane Hachi. Invité à la première édition du Forum socio culturel de la Radio Tizi-Ouzou, le Pr. Hachi a rappelé que le couscous est un patrimoine culinaire qui rassemble tous les habitants de l’Afrique du nord et qui remonte à plusieurs milliers d’années.