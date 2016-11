Egypte : neuf extrémistes tués dans le Sinaï

Neuf extrémistes ont trouvé la mort lors de plusieurs opérations militaires antiterroristes menées dans les villes d'Arish, Rafah et Sheikh Zuweid, dans la province du Sinaï du Nord, a déclaré jeudi dans un communiqué un porte-parole de l'armée égyptienne. "Les opérations ont également permis de désamorcer 40 engins explosifs et de détruire 43 repaires appartenant à des éléments terroristes", a déclaré le porte-parole Mohamed Samir dans le communiqué. Au cours des deux derniers jours, des raids similaires lancés dans le nord de la péninsule du Sinaï ont causé la mort de 17 extrémistes, et permis aux forces de sécurité de désamorcer 57 engins explosifs.