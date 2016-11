Le Vietnam abandonne son projet de centrales nucléaires

Le Vietnam a abandonné son projet de deux premières centrales nucléaires, qui devaient être construites avec Moscou et Tokyo, pour des questions de coût et de sécurité, ont annoncé vendredi les médias officiels vietnamiens. L'investissement total est devenu trop élevé selon Le Hong Tinh, vice-directeur de la commission des Sciences, des Technologies et de l'Environnement vietnamienne, dans le journal Tien Phong. Pour les deux centrales qui découlent de l'accord initial de 2009, le coût avait plus que doublé, atteignant 18 milliards de dollars (16,5 milliards d'euros), a-t-il ajouté .