La France va emprunter entre 5,75 et 7,25 milliards d’euros

La France entend emprunter entre 5,75 et 7,25 milliards d'euros à moyen-long terme sur les marchés jeudi, dont des obligations indexées sur l'inflation, a annoncé vendredi l'Agence France Trésor (AFT). Le pays va lever dans un premier temps, entre 4,5 et 5,5 milliards d'euros à échéance avril 2021 et mai 2022, selon l'AFT, chargée de placer la dette française auprès des investisseurs. Cette obligation à échéance mai 2022 vient d'être créée et est assortie d'un taux d'intérêt annuel ou coupon à 0%. Lorsque le coupon est égal à zéro, cela signifie pour l'investisseur qu'il ne touchera rien pendant la durée de détention de la dette.