Le Brent à plus de 45 dollars

Les prix du pétrole reculaient vendredi en cours d'échanges européens et évoluaient plus bas qu'avant l'élection présidentielle américaine. Vers la fin de la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 45,44 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 40 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en décembre cédait 57 cents, à 44,09 dollars. Après avoir profité d'une hausse générale des marchés après l'élection présidentielle américaine, les cours de l'or noir se repliaient sur des fondamentaux inchangés.