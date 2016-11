Plus de 21 tonnes de stupéfiants sais en 9 mois

Les services de police spécialisés dans la lutte contre les crimes liés au trafic illicite de stupéfiants ont réussi, durant les neuf premiers mois de l’année 2016, à saisir plus de 21 tonnes de cannabis traités, plus de 11 Kg de cocaïne et plus de 1 kg d’héroïne, ainsi qu'une quantité considérable de psychotropes, estimée à 399.348 comprimés. Les même services sont parvenus, durant la même période, à élucider 19.614 affaires liées au trafic de ces toxines à travers le territoire de compétence de la Sûreté nationale, enregistrées principalement dans la région Ouest du pays, notamment dans la wilaya de Tlemcen, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).