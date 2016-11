Explosion dans la plus grande base américaine d'Afghanistan

Quatre personnes ont été tuées et 14 autres blessées samedi dans une explosion frappant la plus grande base militaire américaine d'Afghanistan à Bagram, près de Kaboul, a annoncé l'Otan dans un nouveau bilan. "Un engin a explosé sur la base aérienne de Bagram, nous soignons les blessés et avons ouvert une enquête", a déclaré l'Otan dans un communiqué en annonçant un bilan d'au moins quatre morts et 14 blessés, sans préciser les nationalités des victimes. Un précédant bilan de l'Otan avait fait état de plusieurs victimes, mais sans préciser le nombre de blessés ou de tués.