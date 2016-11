Les forces irakiennes avancent doucement vers Mossoul

Les forces de sécurité irakiennes ont affirmé vendredi avancer doucement vers la ville de Mossoul en libérant de nouveaux districts des mains des extremistes du groupe autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI), alors que ces extrémistes utilisaient les civils comme boucliers humains. Les membres du commando contre le terrorisme (CTS) ont brisé les lignes de défense de l'EI et sont entrés dans les districts de Qadsiyah et Baker dans l'est de Mossoul, en infligeant de lourdes pertes humaines à l'EI et en détruisant plusieurs véhicules piégés, a indiqué dans un communiqué un service de presse affilié au Commandement opérationnel conjoint (JOC).