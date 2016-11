Un million de personnes contre la présidente sud-coréenne

Un million de personnes sont attendues dans les rues de Séoul samedi pour une des plus grandes manifestations antigouvernementales depuis des décennies, qui devrait réclamer la démission de la présidente sud-coréenne Park Geun-Hye. Les autorités ont appelé au calme et 25.000 policiers ont été déployés dans la capitale, qui a déjà connu plusieurs manifestations d'ampleur alors que Mme Park se bat pour sa survie politique. La police a annoncé prévoir 170.000 manifestants samedi, tandis que les organisateurs espèrent rassembler entre "500.000 et un million" de personnes. Des dizaines de milliers de protestataires ont été acheminés à Séoul en bus et en train.