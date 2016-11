Le FMI lance une bouée de sauvetage financière à l'Egypte

Le FMI a lancé vendredi une bouée de sauvetage à l'Egypte en lui accordant une ligne de crédit de 12 milliards de dollars pour l'aider à surmonter une profonde crise économique doublée de troubles sociaux. Les autorités du Caire vont recevoir dès maintenant un premier prêt de 2,7 milliards de dollars du Fonds monétaire international et devront mettre en oeuvre une série de difficiles réformes pour percevoir les tranches restantes dans les trois prochaines années. Selon le Fonds, ces mesures permettront de "rétablir la compétitivité", "doper la croissance et créer des emplois tout en protégeant les plus vulnérables", assure un bref communiqué de l'institution.