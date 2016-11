Début des travaux de la réunion gouvernement-walis

Les travaux de la réunion gouvernement-walis, axée sur le rôle des collectivités locales dans la promotion de l'investissement et la modernisation du service public, ont débuté samedi à Alger, en présence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de membres du gouvernement. M. Sellal et le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, prononceront des allocutions à l'ouverture de cette rencontre. Plusieurs interventions de membres du gouvernement sur divers sujets liés à leurs secteurs respectifs sont inscrites durant la matinée du samedi. Il s'agit notamment de l'intervention du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville, Abdelmadjid Tebboune, sur le thème: "les instruments d'urbanisme, outil de planification stratégique au service du développement local".