Facebook annonce par erreur à des utilisateurs qu'ils sont morts

Des membres du réseau social Facebook et leurs amis ont eu bref choc vendredi quand ils ont découvert que leur profil signalait leur décès, une "terrible erreur" dont le groupe américain s'est platement excusé. Quelque deux millions d'utilisateurs, selon les estimations des médias américains, ont trouvé la petite fleur et le message "En souvenir de" précédant leur nom, qui signale d'ordinaire les comptes de commémoration des utilisateurs décédés, dont les proches en ont fait la demande. Le grand patron et fondateur du réseau social n'a pas été épargné: "Nous espérons que ceux qui aiment Mark trouveront du réconfort en voyant ce que d'autres partagent" en hommage à sa vie, était-il écrit un temps sur le profil de Mark Zuckerberg.