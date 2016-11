Deux narcotrafiquants arrêté à Sidi Bel-Abbes et Batna

Deux narcotrafiquants ont été arrêtés et 260 kg de kif saisis, vendredi à Sidi Bel Abbes et Batna, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les services de la Sûreté nationale, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont arrêté, le 11 novembre 2016 à Sidi Bel Abbès (2e Région militaire) et Batna (5e Région militaire), deux narcotrafiquants en possession de 260,64 Kg de kif traité et deux véhicules touristiques ont été saisis", précise la même source.