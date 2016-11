Le Qatar "a besoin de l'expérience de l'Algérie"

Le ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a affirmé samedi à Alger que le Qatar avait besoin de l'"expérience de l'Algérie dans le continent africain", du fait que les deux pays ont des projets en commun en Afrique". Dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, le chef de la diplomatie qatarie a indiqué qu'il a été question "des opportunités de coopération entre le Qatar et l'Algérie, d'autant plus qu'il existe des projets en communs dans le continent africain".Il a ajouté dans ce sens que le Qatar comptait énormément sur l'expérience de l'Algérie dans le continent".