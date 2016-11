Au moins 1,4 million d'enfants meurent de la diarrhée

La pneumonie et la diarrhée tuent chaque année 1,4 million d'enfants, vivant pour la très grande majorité dans des pays à revenu faible et intermédiaire, selon un nouveau rapport publié vendredi par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). "La pneumonie en particulier est la maladie infectieuse la plus meurtrière chez les enfants de moins de cinq ans et a causé la mort de près d'un million d'enfants en 2015. Près de la moitié des décès d'enfants causés par la pneumoniesont liés à la pollution atmosphérique", a indiqué l'UNICEF.