Premier décès d'un bébé atteint de microcéphalie

Un premier cas de décès d'un bébé atteint de microcéphalie à cause du virus zika a été enregistré dans la province de Tucuman dans le nord-ouest de l'Argentine, ont annoncé samedi les autorités sanitaires du pays. Le bébé qui faisait partie des quatre cas en observation après que cette province a connu 24 cas de zika, dont certains sur des femmes enceintes, est mort alors qu'il avait 10 jours, a précisé le directeur national du service d'épidémiologie, Jorge San Juan. Le Brésil, pays le plus touché par le virus zika, a enregistré près de 1,5 million de cas au total. 2.079 bébés y sont nés victimes de malformations cérébrales, et 3.077 cas font encore l'objet d'études. Au moins 50 en sont morts.