Deuxième tour de l'élection présidentielle Moldavie

Les Moldaves se rendent aux urnes dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle où s'opposent le candidat Igor Dodon et Maia Sandu. Pour la première fois depuis 1997, le chef de l'Etat dans cette ex-république soviétique déchirée entre l'Est et l'Ouest sera élu au suffrage universel. Quelque 3,5 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre le pro-russe Igor Dodon et la candidate pro-européenne Maia Sandu. Quelque 3.200 observateurs moldaves et 562 étrangers étaient déployés dans les 2.000 bureaux de votes du pays pour le premier tour. Ils ont tous l'autorisation de surveiller le deuxième tour s'ils le souhaitent, selon la Commission.