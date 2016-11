Des réfugiés seront réinstallés aux Etats-Unis

L'Australie a conclu un accord avec les Etats-Unis en vue d'y réinstaller des réfugiés détenus en Papouasie-Nouvelle-Guinée et sur l'île de Nauru, a annoncé dimanche le Premier ministre Malcolm Turnbull. En vertu des lois migratoires australiennes, les demandeurs d'asile interceptés en mer sont envoyés dans des camps sur les îles Manus, en Papouasie, et à Nauru, petite île-nation du Pacifique sud, le temps d'étudier leurs demandes. Quelque 1.200 migrants y sont détenus, certains depuis plus de trois ans. Les Nations unies et les groupes de défense des droits de l'Homme ont vivement critiqué ces détentions.