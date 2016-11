Quelque 1.400 migrants secourus en Méditerranée

Quelque 1.400 migrants ont été secourus samedi en Méditerranée centrale aux cours de sept opérations coordonnées par les gardes-côtes italiens, rapportent des médias. Les migrants se trouvaient à bord de six canots pneumatiques et d'une septième embarcation, ont précisé les gardes-côtes dans un communiqué. "Une opération a notamment concerné quelque 800 personnes secourues par le navire Bourbon Argos affrété par Médecins Sans Frontières (MSF). Parmi eux se trouvaient 205 femmes et 22 enfants", a précisé MSF Sea sur son compte Twitter.