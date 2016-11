La production de Giplait en hausse d’un million de litres par jour

Le groupe industriel des productions laitières (Giplait) a augmenté sa production à un million de litres par jour en vue de répondre à la demande croissante sur ce produit important et faire face à la perturbation dans la distribution à Alger et dans les wilayas limitrophes, a indiqué samedi le directeur général du groupe, Mouloud Harim. Le DG de Giplait a affirmé lors d'une visite d'inspection à la laiterie fromagerie de Boudouaou que depuis vendredi le volume de production de lait de Giplait a augmenté au niveau des unités de production de Boudouaou et de Birkhadem portant ainsi la production à un million de litres par jour, et ce dans le but de faire face au manque enregistré dans la distribution en raison des "comportements frauduleux de certains propriétaires de laiteries privés".