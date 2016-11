OPEP: le ministre saoudien de l'Energie appelle à activer l'accord d'Alger

Le ministre saoudien de l'Energie, de l'industrie et des ressources minières Khalid Abdelaziz al-Falih a appelé à Alger les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à trouver un consensus pour activer l'accord historique d'Alger qui prévoit de réduire la production de l'OPEP à un niveau oscillant entre 32,5 et 33 millions de barils par jour. "Dans cette conjoncture marquée par une perturbation des marchés pétroliers, il est impératif d'aboutir à un consensus entre les pays de l'OPEP et de s'entendre sur un mécanisme efficace et des chiffres précis pour activer l'accord historique d'Alger conclu fin septembre dernier lors de la réunion extraordinaire de l'OPEP", a indiqué Khalid al-Falih à l'issue de ses entretiens samedi avec le ministre de l'Energie Nordine Bouterfa dans le cadre d'une rencontre de concertations.