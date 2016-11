Colombie: accord remanié entre Farc et gouvernement

La signature samedi d'un nouveau traité de paix remanié, entre la guérilla des Farc et le gouvernement colombien, est un "pas important", après le rejet par référendum le mois dernier d'un accord historique devant mettre fin à 52 ans de conflit et tourner enfin la page des violences en Colombie. La guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) et le gouvernement du président Juan Manuel Santos tenaient depuis le 22 octobre à La Havane, des discussions sur les changements pouvant être apportés pour sauvegarder l'accord signé le 26 septembre après quatre ans de négociations à Cuba.