Egypte: 14 terroristes tués dans le Sinaï

Quatorze terroristes ont été tués au cours de plusieurs opérations militaires menées dans les villes de Rafah et de Cheikh Zouweïd, dans la province égyptienne du Nord-Sinaï, a annoncé dimanche l'armée. "Les opérations militaires antiterroristes ont détruit cinq repaires des terroristes et ont également permis de désamorcer dix engins explosifs qui devaient prendre les forces de sécurité pour cible", a déclaré un porte-parole de l'armée, Mohamed Samir, dans un communiqué. Depuis début novembre, des opérations similaires lancés dans le nord de la péninsule du Sinaï ont causé la mort de 26 insurgés et permis aux forces de sécurité de désamorcer près de 100 engins explosifs.