Une cache d'armes découverte en Tunisie

Une cache d'armes a été découverte dimanche dans la localité tunisienne de Ourasniya, dans les environs de Ben-Guerdane (gouvernorat de Médenine), selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. "La brigade antiterroriste du Gorjani et les unités spéciales de Ben-Guerdane ont découvert un stock de roquettes de type RPG, des pistolets électriques et des armes de guerre", précise le communiqué cité par l'agence de presse TAP. Une autre cache d'armes contenant des "lance-roquettes, grenades manuelles, mines antichar et mines antipersonnel", avait été découverte samedi dans la localité de Chereb Errajel, située sur la route de Zarzis, à Ben-Guerdane, selon la même source.