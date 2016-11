L'Iran extrait du pétrole dans la région du Khouzistan

Le président iranien Hassan Rohani a procédé à l'inauguration dimanche de la mise en exploitation de trois champs pétrolifères dans la province du Khouzistan, dans le sud-ouest du pays, a annoncé la chaîne Press TV. Pour développer le champ pétrolifère de Yadavaran, l'Iran a passé un contrat de 3 milliards de dollars américains avec la compagnie chinoise SINOPEC. Le développement des gisements d'Azadegan Nord et de Yaran Nord a été confié à la China National Petroleum Company (CNPC) et à l'entreprise iranienne Persia Oil and Gas Development, par le biais de deux contrats valant respectivement 2,5 milliards et 0,6 milliard de dollars américains.