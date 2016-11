Etats-Unis:Trump ferme sur les dossiers-clés

Le président élu des Etats-Unis Donald Trump s'est montré très ferme sur plusieurs dossiers-clés de son agenda, comme l'immigration ou l'avortement, tout en tentant d'apaiser les inquiétudes suscitées par son élection dans de larges pans de la société américaine, dimanche lors d'un long entretien télévisé. "N'ayez pas peur", a-t-il lancé aux milliers de manifestants qui le défient quotidiennement dans plusieurs villes des Etats-Unis, lors d'une interview à la chaîne CBS. Des milliers de personnes ont encore défilé à New York (nord-est) dimanche, après des dizaines de milliers samedi, à New York comme à Los Angeles (sud-ouest), et plusieurs milliers à Chicago (nord).