Khenchela : 2 morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et une troisième a été blessée dans une collision entre deux voitures survenue la nuit de dimanche à lundi au lieudit Bouzouak dans la commune de Babar (Khenchela), a indiqué le chargé de la communication à la direction de la Protection civile. L’accident qui s’est produit sur le chemin communal n°15, a causé le mort d’un homme de 55 ans et d’une femme de 43 ans, a précisé le sergent Mohamed Yazid Merdagh qui a ajouté que la troisième victime est un homme de 53 ans atteint de plusieurs blessures et fractures des membres inférieurs.