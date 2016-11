Une importante quantité de cocaïne saisis

Les activités menées par services de la sûreté de wilaya d'Alger dans la période du 27 octobre au 14 novembre 2016 ont donné lieu à la saisie de quantités de cocaïne, de résine de cannabis et de comprimés psychotropes et à l'éradication de 51 parkings illégaux. Un communiqué de la sûreté de wilaya d'Alger publié lundi fait état de la saisie de 492g de cocaine, 1660g de résine de cannabis, 117 barres de résine de cannabis, plus de 2000 comprimés psychotropes et 62 cigarettes roulées.