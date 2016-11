550 migrants recueillis en Méditerranée par les garde-côtes italiens

Les garde-côtes italiens ont annoncé avoir sauvé lundi 550 migrants en Méditerranée au cours de cinq opérations pendant lesquelles ils ont aussi recueilli cinq corps. Toutes ces opérations ont concerné des migrants entassés sur des radeaux gonflables et se trouvant dans les eaux situées entre la Libye et l'Italie, ont annoncé les garde-côtes italiens dans la nuit de lundi à mardi. Depuis le début de l'année, plus de 4.200 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée dans de telles conditions.