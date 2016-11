La sécheresse, nouvelle plaie de l'Afghanistan

Les Afghans scrutent les cimes avec anxiété à l'approche attendue des premiers flocons: le manque de neige persistant prive ce pays essentiellement agricole de sa principale source d'eau, une nouvelle cause de déstabilisation. Les deux derniers hivers, Kaboul est restée privée de neige, fait très inhabituel pour cette capitale d'altitude (plus de 1.500 m) dominée par les contreforts de l'Hindou Kouch. Un proverbe assure même que "Kaboul peut vivre sans or, mais pas sans neige". Sa rivière, essentiellement alimentée par la fonte des neiges, s'est asséchée plus tôt que d'habitude, et ne charrie plus que des ordures.