Le général major Hamel aujourd’hui en Allemagne

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, se rendra mercredi à Mayence (Allemagne) pour prendre part à la conférence internationale du bureau fédéral de lutte contre la criminalité. La rencontre qui aura lieu en présence d'un grand nombre de hauts responsables de la police et des experts en sécurité, traitera de plusieurs thèmes ayant trait à la sécurité et à la protection des citoyens et des biens, a indiqué un communiqué de la Direction général de la Sûreté nationale (DGSN).