Des armes chimiques découvertes à Alep

Des experts russes des troupes de protection nucléaire, chimique et biologique ont inspecté mardi l'atelier contenant de supposés agents chimiques et des cylindres de gaz découvert par l'armée syrienne le 14 novembre dans un quartier au sud-ouest d'Alep, ont rapporté des médias russes. Des échantillons des matériaux chimiques retrouvés dans ce quartier d'Alep seront acheminés dans un laboratoire du centre radiologique, chimique et biologique de défense à Moscou, a indiqué le site d'information Russia Today (RT).