Le président ukrainien a téléphoné à Donald Trump

Le président ukrainien Petro Porochenko et le nouveau président américain, Donald Trump ont eu un entretien téléphonique mardi, a-t-on annoncé de source officielle à Kiev. Le président Porochenko a salué M. Trump pour sa victoire et témoigné de sa volonté de "travailler avec son administration et de renforcer davantage le partenariat stratégique entre l'Ukraine et les Etats-Unis", selon un communiqué de la présidence ukrainienne. Il a également "souligné la nécessité d'un soutien résolu de Washington dans la lutte contre l'agression russe et la mise en oeuvre de réformes cruciales" en Ukraine.