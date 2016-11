Plus d'un milliard d'hypertendus dans le monde

Plus d'un milliard de personnes dans le monde, dont la plupart vivent dans des pays en développement et la moitié en Asie, souffrent d'hypertension, selon une étude publiée mercredi. Alors que l'hypertension frappait principalement les pays riches en 1975, la situation a radicalement changé depuis avec un développement spectaculaire du phénomène dans les pays à bas et à moyens revenus. Selon l'étude publiée dans une revue médicale britannique spécialisée, le nombre d'hypertendus, c'est-à-dire de personnes ayant une tension artérielle supérieure à 140/90 mmHg (millimètres de mercure) est passé de 594 millions en 1975 à plus d'1,1 milliard en 2015, en raison d'une forte hausse du phénomène en Asie du sud et en Afrique subsaharienne.