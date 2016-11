Turquie: plus de 60 rebelles du PKK tués en une semaine

Les forces de l'ordre turques ont éliminé en une semaine plus de 60 membres de la rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit) et déjoué quatorze attentats dont onze à l'explosif artisanal, a indiqué le ministère de l'Intérieur mercredi. Un total de 401 opérations sécuritaires menées, entre les 7 et le 15 novembre, ont permis l'élimination de 66 rebelles et l'interpellation de six autres dont un blessé alors qu'un septième s'est rendu aux autorités, précise la même source. Les forces de sécurité ont aussi saisi 1,5 tonne de matériels explosifs, 31 bombes artisanales, 82 armes dont 75 armes à longue portée et armes lourdes, 9 mines antichars en plus de 189 grenades.