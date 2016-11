Le FMI conseille plus d'austérité au Koweït

Le Fonds monétaire international (FMI) a conseillé plus d'austérité au Koweït pour résorber son déficit budgétaire résultant de la baisse des prix du pétrole en dépit des sérieux risques politiques que cette démarche implique. Le Koweït, pays membre de l'Opep, a enregistré lors du dernier exercice un déficit de 14 milliards d'euros, le premier en 16 ans, et a adopté un premier train de mesures d'austérité, dont une augmentation des prix des produits pétroliers, de l'eau et de l'électricité. Ces mesures ont provoqué une crise politique qui a conduit à la dissolution du Parlement et à la convocation d'élections le 26 novembre.