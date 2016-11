Syrie: bombardements sur Alep et Idleb

Les avions du gouvernement syrien et de l'armée russe ont pilonné toute la nuit de mardi à mercredi le secteur rebelle d'Alep et la province d'Idleb, au lendemain de l'annonce par Moscou d'une nouvelle offensive militaire, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Les avions militaires russes ont visé toute la nuit et jusqu'au matin plusieurs régions d'Idleb", province du nord-ouest de la Syrie contrôlée par une alliance de rebelles et de terroristes, a indiqué Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH. "Dans le même temps, l'armée de l'air syrienne a bombardé les quartiers Est d'Alep", deuxième ville de Syrie divisée entre secteurs gouvernementaux et rebelles.